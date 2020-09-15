«Вашингтон» объявил о назначении Лавиолетта на должность главного тренера

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте клуба объявил о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера. Соглашение рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает около $ 15 млн.
55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января он был уволен с поста главного тренера «хищников».
49-летний Тодд Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине» (3-4), а спустя год проиграла «Айлендерс» (1-4). В межсезонье «столичные» освободили Рирдена от занимаемой должности.
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