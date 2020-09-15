На домашние матчи «Автомобилиста» будут пускать 50 процентов зрителей от вместимости арены

Начиная с матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» на стадион «Уралец» в Екатеринбурге будут пускать 50% зрителей от общей вместимости, информирует официальный сайт «Автомобилиста». Домашняя арена уральского клуба вмещает 5570 зрителей.

«В связи с внесёнными изменениями в Указ Губернатора «О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции» заполнение спортивного объекта на территории Свердловской области отныне разрешено на 50% от максимальной вместимости.

Благодаря этим изменениям у нашего клуба появилась возможность открыть дополнительные места для улучшения условий владельцев сезонных абонементов 2020-2021 и тех, кто являлся владельцем абонемента прошлого сезона 2019-2020 гг., но ещё не решился приобрести абонемент текущего сезона», — говорится в сообщении клуба.