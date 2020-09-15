«Витязь» — «Динамо» Мн: Козун забросил в ворота Ежова с отрицательного угла

«Витязь» и минское «Динамо» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт первый период, счёт ─ 1:0 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 6-й минуте матча счёт открыл форвард белорусского клуба Брэндон Козун, ему удалось отправить шайбу в ворота Ильи Ежова с отрицательного угла. У форварда эта шайба стала пятой в сезоне. В эпизоде ему ассистировали Кирилл Воронин и Дмитрий Знахаренко.

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Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021-го, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.