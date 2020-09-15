Кадейкин выиграл более 60% вбрасываний в шести матчах подряд со старта сезона
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин единственный хоккеист в КХЛ, кто выиграл более 60% вбрасываний в шести матчах подряд со старта регулярного чемпионата. Кроме того, на счету нападающего 5 очков за результативность (4+1) при показателе полезности «+6».
Статистика Кадейкина при игре на вбрасываниях:
«Торпедо» — 62,5%
«Северсталь» — 66,7%
«Динамо» Мн – 64,7%
«Спартак» — 60,0%
«Авангард» — 68,2%
«Торпедо» — 64,3%
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф — 3 (0+3) очка. Игрок проводит в «Салавате» третий сезон. В составе СКА в 2015 году завоевал Кубок Гагарина.
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