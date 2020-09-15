Кадейкин выиграл более 60% вбрасываний в шести матчах подряд со старта сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин единственный хоккеист в КХЛ, кто выиграл более 60% вбрасываний в шести матчах подряд со старта регулярного чемпионата. Кроме того, на счету нападающего 5 очков за результативность (4+1) при показателе полезности «+6».

Статистика Кадейкина при игре на вбрасываниях:

«Торпедо» — 62,5%

«Северсталь» — 66,7%

«Динамо» Мн – 64,7%

«Спартак» — 60,0%

«Авангард» — 68,2%

«Торпедо» — 64,3%

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф — 3 (0+3) очка. Игрок проводит в «Салавате» третий сезон. В составе СКА в 2015 году завоевал Кубок Гагарина.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».