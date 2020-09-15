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Теэму Хартикайнен набрал 10 очков в последних четырёх матчах регулярки

Теэму Хартикайнен набрал 10 очков в последних четырёх матчах регулярки
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал Теэму Хартикайнен, в активе которого дубль и три результативные передачи. Таким образом, 30-летний финн продлил результативную серию (5+5) до четырёх матчей. В 6 матчах сезона форвард набрал 11 (6+5) очков.

Для уфимского клуба эта победа стала пятой в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 17 сентября.

5 очков Хартикайнена помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Торпедо»
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