Теэму Хартикайнен набрал 10 очков в последних четырёх матчах регулярки
«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал Теэму Хартикайнен, в активе которого дубль и три результативные передачи. Таким образом, 30-летний финн продлил результативную серию (5+5) до четырёх матчей. В 6 матчах сезона форвард набрал 11 (6+5) очков.
Для уфимского клуба эта победа стала пятой в сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 17 сентября.
5 очков Хартикайнена помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Торпедо»
- 15 сентября 2020
-
20:34
-
20:23
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
17:50
-
17:44
-
17:09
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:43
-
13:16
-
12:59
-
12:45
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:01
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:52
-
08:43
Партнерский контент