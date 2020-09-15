Антон Бурдасов установил новый рекорд по продолжительности голевой серии с начала сезона

Омский «Авангард» и СКА в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 3:3.
Третью шайбу «армейцев» на 16-й минуте второго периода забросил Антон Бурдасов, доведя свою голевую серию со старта сезона до шести матчей. По этому показателю он обошёл Даниса Зарипова, который забросил пять шайб со старта в составе «Ак Барса» в сезоне-2008/2009, Дениса Платонова, забившего столько же за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2010/2011, а также Филипа Ларсена, который стартовал таким же образом за уфимский «Салават Юлаев» в сезоне-2016/2017.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Антон Бурдасов — победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, игрок сборной России. Перешёл в СКА перед сезоном-2012/2013, вместе с командой выиграл Кубок Гагарина в 2015-м. Затем выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев», а в ходе сезона-2019/2020 вернулся в СКА.
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