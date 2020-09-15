Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб

«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 6:3 (4:0, 0:1, 2:2) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон, в его активе 3 (0+3) очка. Дубль в составе победителей на счету Анатолия Голышева. В составе «Нефтехимика» забили Артём Голубович, Александр Кучерявенко и Ильдар Шиксатдаров.

У нижнекамского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 17 сентября в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Нефтехимик» 18 сентября проведёт домашний матч с «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Трямкин (Плэтт, Василевский) – 00:46' (5x5)   0:2 Мэйсек (Секстон, Холланд) – 08:45' (5x5)   0:3 Бочаров (Секстон, Мэйсек) – 11:56' (5x4)   0:4 Голышев (Дацюк, Коварж) – 18:03' (5x5)   1:4 Голубович (Бикмуллин) – 25:24' (5x4)   1:5 Холланд (Секстон, Бочаров) – 43:47' (5x4)   2:5 Кучерявенко (Брынцев, Рантакари) – 49:54' (5x4)   3:5 Шиксатдаров (Галузин) – 58:15' (5x5)   3:6 Голышев (Белоусов) – 59:11' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020