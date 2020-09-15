«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 6 шайб

«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 6:3 (4:0, 0:1, 2:2) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон, в его активе 3 (0+3) очка. Дубль в составе победителей на счету Анатолия Голышева. В составе «Нефтехимика» забили Артём Голубович, Александр Кучерявенко и Ильдар Шиксатдаров.

У нижнекамского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 17 сентября в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Нефтехимик» 18 сентября проведёт домашний матч с «Авангардом».