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Минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь», Шарангович набрал 2 очка

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь», Шарангович набрал 2 очка
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Самым результативным игроком встречи стал форвард минского клуба Егор Шарангович. Голы в составе победителей на счету Брэндона Козуна, Роба Клинкхаммера и Алексея Протаса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, подмосковная команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 17 сентября дома встретится с челябинским «Трактором», а «Динамо» 19 сентября проведёт домашний матч с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Козун (Воронин, Знахаренко) – 05:58' (5x5)   1:1 Пыленков (Даугавиньш, Малыхин) – 26:07' (5x4)   1:2 Спунер (Козун, Менелл) – 29:13' (5x4)   1:3 Протас – 35:39' (5x5)   1:4 Шарангович (Паре) – 39:44' (5x4)   2:4 Дэнфорт (Теденбю) – 48:43' (5x3)
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