Минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь», Шарангович набрал 2 очка

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Самым результативным игроком встречи стал форвард минского клуба Егор Шарангович. Голы в составе победителей на счету Брэндона Козуна, Роба Клинкхаммера и Алексея Протаса.

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Таким образом, подмосковная команда потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 17 сентября дома встретится с челябинским «Трактором», а «Динамо» 19 сентября проведёт домашний матч с ярославским «Локомотивом».