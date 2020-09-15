Зернов: никакого особого отношения к СКА нет, все команды равные из-за потолка

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).

«Повели — 3:0, расслабились, выстояли в меньшинстве, забили гол, а потом победили. Михеев? Нет, не общались с ним. Увидели его на кубе, приятно удивились, что он пришёл поболеть за нас.

Хартли оценил мою игру? Да, хорошая игра, всегда можно играть лучше, стараешься правильно играть в своей зоне, поменьше удаляться, не пропускать голы, а затем думать о чужой зоне. Волнительно было играть в меньшинстве, но ребята выстояли, спасибо им большое.

Особое отношение к СКА? Нет, никакого особого отношения нет, все команды равные из-за потолка. Все команды бьются, мы до этого проиграли Уфе, поэтому мы настраивались в два раза сильнее. Вышли заряженные, несмотря на то что повели — 3:0, расслабились, потом собрались, сделали своё дело и довели его до конца», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.