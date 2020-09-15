Зернов: никакого особого отношения к СКА нет, все команды равные из-за потолка

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).
«Повели — 3:0, расслабились, выстояли в меньшинстве, забили гол, а потом победили. Михеев? Нет, не общались с ним. Увидели его на кубе, приятно удивились, что он пришёл поболеть за нас.
Хартли оценил мою игру? Да, хорошая игра, всегда можно играть лучше, стараешься правильно играть в своей зоне, поменьше удаляться, не пропускать голы, а затем думать о чужой зоне. Волнительно было играть в меньшинстве, но ребята выстояли, спасибо им большое.
Особое отношение к СКА? Нет, никакого особого отношения нет, все команды равные из-за потолка. Все команды бьются, мы до этого проиграли Уфе, поэтому мы настраивались в два раза сильнее. Вышли заряженные, несмотря на то что повели — 3:0, расслабились, потом собрались, сделали своё дело и довели его до конца», — передаёт слова Зернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 15 сентября 2020
-
23:27
-
23:11
-
23:07
-
22:44
-
22:34
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
21:52
-
21:48
-
21:28
-
21:06
-
20:34
-
20:23
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
17:50
-
17:44
-
17:09
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:43
-
13:16