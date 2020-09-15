Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби выйдет на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что голкипер Брэйден Холтби выйдет на рынок свободных агентов.
При этом пресс-служба НХЛ отмечает, что «Вашингтон» будет поддерживать связь с 30-летним голкипером, чтобы узнавать его планы.
Ранее Холтби отложил на неопределённый срок решение вопроса с новым контрактом, когда НХЛ приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса. Контракт голкипер истечёт, как только будет завершён нынешний сезон.
23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена от должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетают из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). Новым тренером «столичных» был объявлен Питер Лавиолетт.
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