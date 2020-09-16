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Лавиолетт: рад, что мне выпала возможность работать с Овечкиным. У него характер лидера

Лавиолетт: рад, что мне выпала возможность работать с Овечкиным. У него характер лидера
Хоккей / НХЛ 0

Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от работы с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Я реально рад тому, что мне выпала возможность работать с ним. Когда смотришь плей-офф, то замечаешь много хороших вещей, которые делает Овечкин. Начиная с того, что он отлично использует свои физические данные и размеры. А ведь еще есть блокированные броски в зоне защиты, работа по всей площадке и настоящий характер лидера", — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

О назначении Лавиолетта на пост главного тренера «Вашингтона» было объявлено 15 сентября. Соглашение рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает около $ 15 млн.

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