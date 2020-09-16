Виктор Хедман вышел на пятое место по голам в одном плей-офф НХЛ среди защитников

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый овертайм. Счёт в матче 1:1. В составе «Айлендерс» забил Райан Пулок. За «Тампу» единственную шайбу забросил Виктор Хедман. Для Виктора этот гол стал восьмым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Благодаря этому он вышел на пятое место по голам в одном плей-офф НХЛ среди защитников, повторив результат Пола Коффи, Рэя Бурка и Денниса Потвена.

Рекорд также принадлежит Коффи (12 шайб в 1985 году), второе место занимает Брайан Лич (11, 1994), третье место с девятью голами делят Брэд Парк (1978) и Бобби Орр (1970).