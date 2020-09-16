«Айлендерс» прервали длительную победную серию «Тампы» в овертаймах

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

«Молнии» потерпели первое поражение в овертайме матча плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. Примечательно, что до настоящего момента подопечные Джона Купера имели семиматчевую победную серию в овертаймах, пять из которых были выиграны в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд. Автором победного гола стал канадский форвард «Айлендерс» Джордан Эберле.