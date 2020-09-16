Видео гола Эберле, который перевёл серию «Тампы» и «Айлендерс» в шестой матч

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Во втором овертайме американский защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк пытался нанести бросок от синей линии, но случился кикс, в результате которого капитан «островитян» Андерс Ли моментально организовал контратаку, увенчавшуюся точным броском Джордана Эберле. До гола канадца «Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд.

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