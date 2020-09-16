Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт рискует пропустить шестой матч серии с «Айлендерс»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер допустил вероятность того, что один из лидеров команды Брейден Пойнт может пропустить шестой матч серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2).
«Сейчас слишком сложно сказать, сможет ли Брейден сыграть в следующем матче. Сложный вопрос. Придётся подождать», — сказал Купер на пресс-конференции.
Один из лидеров «Тампы» Брейден Пойнт пропустил пятый матч серии из-за повреждения, полученного в предыдущей встрече. В четвёртом матче Пойнт набрал 2 (1+1) очка. Во втором периоде он сделал результативную передачу, а в третьем забросил шайбу. Ранее канадский форвард также пропустил и третий матч противостояния. «Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не играл Пойнт.
«Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не смог сыграть Пойнт
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