Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 2ОТ (3-2). Команда Джона Купера не смогла завершить серию и упустила первый шанс пробиться в финал Кубка Стэнли, куда ранее уже вышел «Даллас Старз».

«Молнии» потерпели первое поражение в овертайме матча плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. Примечательно, что до настоящего момента подопечные Купера имели семиматчевую победную серию в овертаймах, пять из которых были выиграны в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. «Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд. Автором победного гола стал канадский форвард «Айлендерс» Джордан Эберле.