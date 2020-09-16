Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 2ОТ (3-2). Команда Джона Купера не смогла завершить серию и упустила первый шанс пробиться в финал Кубка Стэнли, куда ранее уже вышел «Даллас Старз».
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
16 сентября 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пулок (Ледди, Барзал) – 15:41' (5x4) 1:1 Хедман (Коулман, Шенн) – 24:00' (5x5) 1:2 Эберле (Ли) – 92:30' (5x5)
«Молнии» потерпели первое поражение в овертайме матча плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. Примечательно, что до настоящего момента подопечные Купера имели семиматчевую победную серию в овертаймах, пять из которых были выиграны в ходе нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. «Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд. Автором победного гола стал канадский форвард «Айлендерс» Джордан Эберле.
«Айлендерс» и Варламов выжили в овертайме! У «Тампы» проблемы с выходом в финал Кубка
Кучеров в овертайме попал в штангу. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «молний» — противостояние рискует затянуться.
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