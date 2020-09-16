Варламов — о своём праздновании: прыгнул, потому что обрадовался. На кону стоял наш сезон

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2ОТ, 2-3) объяснил свои эмоции.

«Прыгнул, потому что очень обрадовался. Сегодня на кону стоял наш сезон. Эмоции переполняли, когда мы забили этот гол. Я был так счастлив за ребят, за всех нас. У нас появился шанс играть дальше. За карьеру в НХЛ мне не выпадал шанс играть много матчей в плей-офф. Я просто рад быть здесь сегодня, играть в этом плей-офф. Мы играем в финале конференции, это большое дело для нас, для наших фанатов», — сказал Варламов на пресс-конференции.

Окончательный счёт встречи был установлен на 13-й минуте второго овертайма нападающим «Айлендерс» Джорданом Эберле. Одним из главных героев матча стал российский голкипер «островитян» Семён Варламов, отразивший 36 бросков. Варламов эффектно отпраздновал победу, после гола Эберле прокатившись на животе.