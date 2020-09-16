Эберле: забить этот гол, остаться в живых и дать себе ещё один шанс — это невероятно круто

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле после победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2ОТ, 2-3) поделился эмоциями от победного гола. Канадец стал автором решающей шайбы во втором овертайме.

«Ребята сегодня сражались отчаянно. Были моменты в нашей зоне, особенно в овертайме, когда у нас то клюшка ломалась, то ещё что-то происходило, но мы держались. Просто ждали своего шанса. Забить этот гол, остаться в живых и дать себе ещё один шанс… это невероятно круто», – цитирует Эберле пресс-служба НХЛ.

Во втором овертайме американский защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк пытался нанести бросок от синей линии, но случился кикс, в результате которого капитан «островитян» Андерс Ли моментально организовал контратаку, увенчавшуюся точным броском Эберле. До гола канадца «Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд.