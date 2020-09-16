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Торгаев не сможет руководить «Амуром» в матче с рижским «Динамо». Его заменит Филимонов

Торгаев не сможет руководить «Амуром» в матче с рижским «Динамо». Его заменит Филимонов
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев не сможет руководить командой в матче регулярного чемпионата с рижским «Динамо», сообщается в официальной группе хабаровского клуба во «ВКонтакте».

«Последнее тестирование на COVID-19 показало у исполняющего обязанности главного тренера ХК «Амур» Павла Торгаева первичный положительный результат. Подтверждённым этот результат может считаться только после проверки Роспотребнадзором.

В настоящий момент Павел Торгаев изолирован и находится под наблюдением специалистов в соответствии с рекомендациями КХЛ и Роспотребнадзора. Исполнять обязанности главного тренера ХК «Амур» в матче с рижским «Динамо» будет Олег Филимонов», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «тигров».

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