Торгаев не сможет руководить «Амуром» в матче с рижским «Динамо». Его заменит Филимонов

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев не сможет руководить командой в матче регулярного чемпионата с рижским «Динамо», сообщается в официальной группе хабаровского клуба во «ВКонтакте».

«Последнее тестирование на COVID-19 показало у исполняющего обязанности главного тренера ХК «Амур» Павла Торгаева первичный положительный результат. Подтверждённым этот результат может считаться только после проверки Роспотребнадзором.



В настоящий момент Павел Торгаев изолирован и находится под наблюдением специалистов в соответствии с рекомендациями КХЛ и Роспотребнадзора. Исполнять обязанности главного тренера ХК «Амур» в матче с рижским «Динамо» будет Олег Филимонов», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «тигров».