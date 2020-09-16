Новокузнецкий «Металлург» ушёл на карантин из-за подозрения на коронавирус

Команда Высшей хоккейной лиги «Металлург» ушла на карантин, сообщается на официальном сайте новокузнецкого клуба.
«Коллектив новокузнецкого хоккейного клуба находился в поездке, соблюдая все рекомендации по организации и проведению тренировочных мероприятий и официальных соревнований по хоккею среди команд Высшей хоккейной лиги в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Все представители «Металлурга» использовали средства индивидуальной защиты, в установленном порядке на постоянной основе происходило тестирование всех представителей команды. По состоянию на 13 сентября, в день матча в Красноярске, в команде не было выявлено случаев заболеваний.
По приезде в Новокузнецк команда «Металлург» была размещена в гостинице, чтобы исключить контакты до очередной сдачи тестов на COVID-19. Результаты тестов, полученные 16 сентября, показали, что у некоторых представителей команды есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией. В ближайшее время будет проведено повторное тестирование команды «Металлург». Представители новокузнецкого хоккейного клуба, чьи первые тесты дали положительный результат, а также представители «Металлурга», находившиеся в первом круге контактов, находятся на карантине», — сказано в официальном сообщении пресс-службы.
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