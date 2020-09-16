Александр Алексеев — о «Салавате»: здесь такая же система, как и в «Вашингтоне»

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:2) прокомментировал дебют в Континентальной хоккейной лиге.
«Получилась хорошая игра, я считаю. Все ребята бежали и бросали. Я не играл с марта. Особенно это чувствовалось в начале, было ощущение, как будто вышел на лёд в первый раз. Площадка немного шире, нужно больше кататься и бросать. Всё надо делать головой. Здесь такая же система, как и в «Вашингтоне», поэтому было удобно приноровиться.
Считаю, получится быстро освоиться в большинстве и меньшинстве. Мне нравится атакующий хоккей и подключение в нападение, и в «Вашингтоне» тренеры всегда говорят об этом защитникам, это получается на автомате», — цитирует Алексеева пресс-служба уфимского клуба.
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