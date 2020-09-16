КХЛ подтвердила возвращение голкипера Тарасова в «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» подписал контракт с вратарём Даниилом Тарасовым, информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее сообщалось, что у «Коламбус Блю Джекетс» будет опция возврата хоккеиста в свою систему в любой момент сезона.
В сезоне-2018/2019 21-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе уфимского клуба. Он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Он отражал 92,8% бросков и пропускал 1,71 шайбы в среднем за игру.
«Коламбус» выбрал Тарасова в третьем раунде драфта-2017 под общим 86-м номером. В минувшем сезоне россиянин провёл 41 матч за финский «Эссят», пропуская в среднем 2,75 шайбы и отражая 89,93% бросков.
- 16 сентября 2020
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