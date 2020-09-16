Хедман: всё решилось в одном моменте, но через пару дней у «Тампы» будет новая возможность

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 2ОТ, 3-2).

«Вся игра была очень, очень равной. Обе команды и оба вратаря играли здорово. Всё решилось в одном моменте. Неприятно, но в хоккее так бывает. Сегодняшнюю возможность упустили, но через пару дней у нас будет ещё одна. Силу нашей команды определит то, как мы сумеем отреагировать. На этот счёт я не слишком волнуюсь.



Я знаю, как наша команда реагирует на сложности. Мы через многое успели пройти. В плей-офф такие взлёты и падения неизбежны, но, что бы ни случилось, реагировать на это стоит спокойнее. Фокусироваться стоит только на следующем матче – это единственный способ далеко пройти в плей-офф. Не жить прошлым и не заглядывать дальше следующей игры.



Думаю, нам стоило побольше бросать. В нескольких случаях мы действительно пытались вывести партнёров на идеальный бросок, когда стоило палить самим. Хотя к самоотдаче ребят у меня вопросов нет. Мы неплохо распоряжались шайбой, по большей части надежно играли в своей зоне. Василевский, как обычно, сделал много важных сейвов. Не всё получалось на 100% чисто, но в основном нам удавалось отодвигать их на периметр», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.