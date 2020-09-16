Крылов — об увольнении Сушинского: как человек он мне очень импонирует, но это бизнес

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал об увольнении Максима Сушинского.



«Вопрос об уходе Сушинского очень сложный. Чтобы ответить на него, предлагаю вернуться чуть назад — в весну 2018 года. Тогда я даже не думал, что у меня будет такое погружение в дела клуба. Я пришёл на пост председателя совета директоров большой организации, с большим бюджетом, которой, по сути, руководил Максим Сушинский. У него не было опыта руководства большой СЕО-компанией, он бизнесмен. И я понимал, что в одночасье стать опытным и грамотным менеджером сложно, нужна помощь.



Тогда мы сели с Максом, и я ему сказал: я помогу тебе. Поэтому мы разделили зоны ответственности. Мы сняли с Сушинского вопросы строительства, сначала академии, а затем и новой арены, бюджетирования, маркетинга. Максим должен был сосредоточиться на том, в чём разбирается отлично — на хоккее. Но и там, как мы обсудили, должна быть структура и стратегия, а не хаотичные действия. Должно быть скаутское бюро, грамотный генменеджер, который имеет контроль над главным тренером.



Что мы в итоге получили? Неудачная трансферная кампания, отсутствие нормальной скаутской службы, отсутствие контроля над главным тренером. Получалось так, что менеджмент игроков покупал, а тренерский штаб потом не знал, что с ними делать. Генерального менеджера, который мог бы нормально оперировать всеми этими процессами не было. Например, за Манухова «Ак Барсу» были заплачены деньги, но Хартли он был не нужен.



Несмотря на то что первый год был успешным, все эти недочёты были обсуждены, они никуда не делись. Нужно было их исправлять, и именно такая задача была поставлена руководству спортивного блока клуба во главе с Сушинским. К сожалению, осень прошлого сезона показала, что глобальных изменений по данным направлениям не произошло. Пришлось в принудительном порядке менять скаутскую службу, искать какие-то решения, но, к сожалению, было уже поздно. В итоге совет директоров признал работу спортивного блока по итогам сезона неудовлетворительной.



После СД мы встречались с Максимом несколько раз лично. У нас был довольно жёсткий разговор, но, к сожалению, он наотрез отказывался признавать свои ошибки. Приведу пример: мы обсуждали микроклимат в команде, и Сушинский признал, что в коллективе не было должной атмосферы. Обсудили, будет ли он за это отвечать, он сказал: да, буду. А для создания этой атмосферы нужно находиться внутри коллектива, перемещаться с ним и на выезды, быть постоянно с командой. «Я налетался», — был ответ, и что тут сделаешь?



Понимаете, как человек Максим Сушинский мне очень импонирует. Но это бизнес, и ты должен быть готов развиваться и расти профессионально», — сообщается на официальной странице «Авангарда» во «ВКонтакте».

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