Крикунов: у «Динамо» есть проблемы с другими звеньями, будем что-то искать

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги победной встречи с «Сибирью».



«Начали хорошо, повели 2:0, а дальше расслабились и совершили несколько ошибок. Получили пару шайб, 2:2, и всё надо было начинать сначала. Минут за 15 до конца перешли на игру в три пятёрки, может, это нам и помогло. А может быть, помогло, что все шайбы влетели в одни ворота. Не скажу, что «Сибирь» начала пассивно матч, они просто играли в тот хоккей, в который всегда и играют.



У нас есть определённые проблемы с другими звеньями, будем что-то искать. Вроде бы есть народ, может, что-то поменяем. Кагарлицкого планировали в первое звено, но он очень долго не играл. Требуется время, чтобы его реанимировать.



Шипачёв очень хорошо играет в меньшинстве. Когда мы играем втроём, он иногда один перекрывает трёх соперников.



Игумнов не совсем готов физически. Это всё последствия болезни. Ребята выходят после болезни на один матч, а потом всё», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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