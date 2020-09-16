Нападающий «Монреаля» третий сезон подряд проведёт в аренде в финской лиге

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен объявил, что нападающий Йесси Илонен будущий сезон проведёт в аренде в «Пеликанс» из финской лиги, сообщается на официальном сайте «Хабс».



Ожидается, что Илонен будет готовиться к тренировочным лагерям в Монреале и Лавале в сезоне-2020/2021.



20-летний Илонен подписал контракт новичка с «Канадиенс» в конце прошлого сезона, но до сих пор не играл в матчах АХЛ и НХЛ. Последние два сезона провёл в «Пеликанс». В минувшем сезоне правый нападающий набрал 22 очка (12+10) в 53 играх финской лиги.



Илонен, выбранный «Канадиенс» во втором раунде драфта-2018 (35-е место в общем зачёте), выиграл золото на чемпионате мира среди юниоров 2019 года со сборной Финляндии.

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