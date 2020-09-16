Ромаев — о поражении во встрече с «Динамо»: матч нашим был, но дисциплина подвела

Нападающий «Сибири» Михаил Ромаев прокомментировал проигрыш в домашнем матче с московским «Динамо» (2:4).
«Хороший матч. На больших скоростях, интересный. По сути, матч нашим был, но дисциплина подвела. Удаления схватили ненужные, провели неправильные смены. Это и привело к проигрышу. И что с Ригой отыгрались с 0:3, и что сегодня ушли с 0:2, показывает, что у «Сибири» есть характер. Чувствую, что мне доверяют, поэтому, наверное, поставили сегодня в четвёртое звено, а не тринадцатым нападающим, как прежде. Лидеры «Динамо» очень прилично играют. Мастеровитые ребята, есть чему поучиться. В МХЛ играю в центре, так что Вадим Шипачёв мне больше всего импонирует. Стычки с Чайковски? Это накал страстей, в хоккее без этого никуда», — цитирует Ромаева пресс-служба КХЛ.
- 16 сентября 2020
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