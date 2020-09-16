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Армстронг может стать генменеджером «Аризоны»

Армстронг может стать генменеджером «Аризоны»
Хоккей / НХЛ 0

Ассистент генерального менеджера и директора отдела скаутинга «Сент-Луис Блюз» Билл Армстронг может занять должность генерального менеджера в «Аризоне Койотс», сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что достигнуто устное соглашение сторон, однако контракт ещё не подписан. Ожидается, что подписание произойдёт в ближайшие дни. «Аризона» подготовила соглашение на пять лет.

Напомним, предыдущий генеральный менеджер «Койотс» Джон Чайка покинул команду минувшим летом. Сообщалось, что клуб разочарован его действиями в условиях того, что команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года выступления в розыгрыше Кубка Стэнли.

31-летний Чайка работал в «Аризоне» с 2016 года.

Джон Чайка покинул пост генменеджера «Аризоны»
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