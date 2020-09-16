«Аризона Койотс» продлила контракт с голкипером Хиллом

«Аризона Койотс» подписала с голкипером Эйдином Хиллом однолетний односторонний контракт, сообщается на официальной странице команды в «твиттере».



24-летний Хилл каждый из последних трёх сезонов играл и в НХЛ за «Аризону», и в АХЛ за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс». В сезоне-2019/2020 одержал 15 побед в 20 матчах за «Тусон», пропуская за матч 2,40 гола, а также показал лучший процент отражённых бросков в карьере — 91,8. Вратарь успел провести 13 встреч за «Аризону» и одержать две победы.



Хилл сыграл в 136 матчах АХЛ за «Тусон» и «Спрингфилд Фэлконс», одержав 68 побед, пропуская в матче 2,67 шайбы и отражая 91,0% броска. На счету голкипера 10 шат-аутов.



Хилл был выбран «Койотс» в третьем раунде драфта 2015 года.

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