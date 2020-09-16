У Задорова родилась вторая дочь
У российского защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова — пополнение в семье. Александра Задорова родила вторую девочку. Об этом хоккеист объявил на своей странице в «Инстаграме».
«Добро пожаловать в нашу семью, Стефани. Люблю тебя так сильно», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля 2017 года в семье Задоровых родилась первая девочка. Дочь назвали Софи.
В полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» — 3-4. Задоров провёл в Кубке Стэнли 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. По окончании сезона 25-летний россиянин может выйти на рынок свободных агентов. Контракт игрока с «Эвеланш» истечёт, как только завершится плей-офф.
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