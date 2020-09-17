Джим Монтгомери вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса»

Бывший главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери вошёл в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Монтгомери заключил контрактное соглашение с клубом на два года. На посту помощника главного тренера он сменит Марка Савара.
«Моя семья и я очень благодарны мистеру Тому Стиллману, Дагу Армстронгу и Крейгу Беруби за возможность стать частью организации «Сент-Луис Блюз». В этом клубе чрезвычайно талантливая группа игроков и сотрудников, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вернуть себе Кубок Стэнли», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).
- 17 сентября 2020
-
05:38
-
05:24
-
04:15
-
02:16
- 16 сентября 2020
-
23:56
-
23:41
-
23:19
-
22:58
-
22:36
-
22:18
-
21:59
-
21:38
-
21:15
-
20:57
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
19:26
-
19:07
-
18:48
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:08
-
17:49
-
17:38
-
17:07
-
16:56
-
16:33
-
16:14
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:19