Джим Монтгомери вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса»

Бывший главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери вошёл в тренерский штаб «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Монтгомери заключил контрактное соглашение с клубом на два года. На посту помощника главного тренера он сменит Марка Савара.

«Моя семья и я очень благодарны мистеру Тому Стиллману, Дагу Армстронгу и Крейгу Беруби за возможность стать частью организации «Сент-Луис Блюз». В этом клубе чрезвычайно талантливая группа игроков и сотрудников, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вернуть себе Кубок Стэнли», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Сент-Луис» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала конференции. Команда проиграла «Ванкуверу Кэнакс» в шести встречах (2-4).