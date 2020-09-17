Дебур — о ставке на Ленера: не жалею об этом решении. Робин играл на элитном уровне

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур объяснил решение по вратарской ситуации в команде во время плей-офф НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли Дебур сделал ставку на Робина Ленера в качестве основного голкипера, а Марк-Андре Флёри стал его сменщиком.

«Я придерживался идеи, что если бы оба были на одном уровне, то первым был бы Флёри – из уважения к тому, что он сделал для клуба. Но он приехал в лагерь и, к сожалению, получил травму. Мы дали сыграть обоим в круговом турнире. Робин играл на элитном уровне, а Марк-Андре – на очень хорошем. Мы приняли это трудное решение, и я не жалею об этом. Мы очень уважаем Флёри, но приняли решение, которое давало нам наилучший шанс на победу», – цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.