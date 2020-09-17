Тротц: Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц ответил на вопрос, откуда взялась такая непосредственность у российского вратаря Семёна Варламова. Журналистов впечатлило, как россиянин ярко праздновал победный гол в пятом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2ОТ, 2-3).

«Ребята, вы просто недостаточно его знаете. Варламов любит улыбаться и получать удовольствие от хоккея. Это вполне в его характере, просто не всегда выражается таким образом. Он знает правильный порядок: сначала работа, потом проявление радости любым, даже самым экзотическим образом.

Вообще, эти эмоции — именно то, ради чего мы занимаемся хоккеем. Даже болельщики вряд ли испытывают от побед любимой команды что-то сравнимое с чувствами самих хоккеистов», — цитирует Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги.