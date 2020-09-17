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«Авангард» подтвердил обмен Кошелева в «Магнитку» на права на голкипера Демченко

«Авангард» подтвердил обмен Кошелева в «Магнитку» на права на голкипера Демченко
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» произвёл обмен с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальном сайте омского клуба. Уральскую команду пополнил Семён Кошелев, а за него «ястребы» получили права на 26-летнего вратаря Василия Демченко.

24-летний Кошелев в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-1".

26-летний Демченко, прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, начинал в челябинском «Тракторе», покинув клуб в начале декабря. Вскоре вратарь подписал соглашение с магнитогорским «Металлургом». Всего в регулярке сезона-2019/2020 Демченко провёл 36 матчей, одержав девять побед. В среднем голкипер отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В межсезонье Демченко подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».

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