КХЛ распределила между клубами рекордные 466,5 млн рублей

17 сентября в Москве состоялся совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте лиги. Всего будет распределено более 466,5 млн рублей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, лига выполняет стратегию развития, в которой заложен ежегодный рост выплат клубам.

Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/2015. В сезоне-2019/2020 лига осуществила продажу телевизионных и беттинг-прав в 34 страны вещания, включая Россию. Было показано 1050 трансляций на 17 международных телеканалах, 888 трансляций на региональных телеканалах, 58 трансляций на федеральном телеканале «Матч ТВ», 1387 трансляций на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD.

Всего между клубами распределено 466 460 927 руб. с НДС, что является рекордом за всю историю выплат. В прошлом сезоне между клубами было распределено 419 339 292 руб. Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами претерпел изменения в части распределения весов в спортивном принципе в связи с досрочным завершением чемпионата.

Неизменёнными остались принципы распределения участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%):

▪ 30% общей суммы распределены между всеми 24 участниками чемпионата сезона-2019/2020.

▪ 40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.

Ранее в спортивном принципе, вес которого 30%, распределение согласно итогам выступления клуба в чемпионате распределялось 15% участникам плей-офф, 7,5% — за первое место в плей-офф, 3% — за второе место в плей-офф, 4,5% победителю регулярного чемпионата КХЛ.

По причине досрочного завершения чемпионата финалисты плей-офф КХЛ в сезоне-2019/2020 не были определены. При этом лигой утверждена итоговая таблица чемпионата, согласно которой командам, вышедшим во второй раунд плей-офф, присвоено технически единое место 1-8.

В связи с этим часть доходов, предназначавшаяся участникам финальной серии плей-офф (43 млн руб.), распределена в равных долях между восемью клубами-участниками второго раунда. Таким образом, структура распределения дохода по спортивному принципу выглядит следующим образом:

— 15% — участникам плей-офф,

— 10,5% — клубам, вышедшим во второй раунд плей-офф,

— 4,5% — победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Клубы «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА получили по 5 356 475 руб. Рекордную сумму выплат по итогам чемпионата получит «Йокерит» (50 671 937 руб.), где 36 388 004 руб. получены благодаря самому высокому в КХЛ спросу на телеправа матчей. Победа в регулярном чемпионате дала возможность ЦСКА получить 18 365 057 руб., а в общей сложности – 46 911 353 руб. Замыкает тройку СКА, права на трансляции матчи которого пользуются наибольшим спросом среди российских клубов КХЛ. Это дало возможность СКА заработать 8 369 166 руб., в общей сложности – 27 183 719 руб.