ИИХФ отменила МЧМ-2021 в низших дивизионах, а также женский МЧМ

Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также молодёжный чемпионат мира среди женщин. Женский МЧМ-2021 должны были принять города Линчёпинг и Мьёльбю (Швеция) с 5 по 12 января.

В заявлении на официальном сайте организации сообщается, что решение принято на основании рекомендаций экспертной группы ИИХФ по коронавирусу.

«Требовать от хозяев турниров низших дивизионов организовать «пузырь» для проведения соревнований непрактично, поскольку большинство из них финансово ограничены из-за пандемии коронавируса. У ИИХФ нет необходимых ресурсов для обеспечения безопасности при организации турниров с учётом минимальных рисков для здоровья и предотвращения распространения коронавируса.

Отмена соревнований позволит федерациям-организаторам сэкономить деньги, которые должны были быть потрачены на проведение турниров. Эта экономия поможет организаторам сосредоточиться на внутренних первенствах в сезоне-2020/2021 и вернуться в международный хоккей в следующем сезоне», — заявил президент ИИХФ Рене Фазель.