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Президент КХЛ: пытаемся сократить действие карантина у «Йокерита»

Президент КХЛ: пытаемся сократить действие карантина у «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с «Йокеритом», который первым в нынешнем сезоне отправился на карантин.

«Сегодня мы обсуждали этот вопрос. Решение по карантину они приняли на основании заявлении правительства Финляндии. Как мы знаем, в «Нефтехимике» не выявили заражённых коронавирусом, поэтому клуб продолжил играть. Но «Йокерит» решением правительства сел на карантин. Пытаемся исправить это положение, чтобы сократить действие карантина, потому что у них все здоровы.

Не хочется повторения апрельской ситуации, когда они сами приняли решение. Для этого есть лига. Клубы должны ставить лигу в известность о своей ситуации, а мы будем давать пресс-релизы», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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