Морозов: не вижу нарушения спортивного принципа. Все сыграют одинаковое количество матчей

Президент КХЛ Алексей Морозов не считает, что в лиге нарушается спортивный принцип из-за переносов матчей из-за коронавируса.
«Я не вижу, что нарушается спортивный принцип. Все клубы сыграют одинаковое количество матчей. Посмотрим, что будет в ноябре на европаузе. Пока на 100% неясно, пройдёт ли Евротур. Если игроков из сборной Финляндии не вызовут в сборную, то они смогут играть во время евробрейка. Аналогичная ситуация с «Барысом». Мы рассчитываем, что будет время.
Мы должны сделать всё, чтобы чемпионат прошёл гладко. В Казахстане такая ситуация, что их молодёжный клуб не участвует в МХЛ. У нас информация, что у них полсостава заболевших. По закону Казахстана команду посадили на двухнедельный карантин. Поэтому матчи перенесены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 17 сентября 2020
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