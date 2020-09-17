Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Морозов: не вижу нарушения спортивного принципа. Все сыграют одинаковое количество матчей

Морозов: не вижу нарушения спортивного принципа. Все сыграют одинаковое количество матчей
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов не считает, что в лиге нарушается спортивный принцип из-за переносов матчей из-за коронавируса.

«Я не вижу, что нарушается спортивный принцип. Все клубы сыграют одинаковое количество матчей. Посмотрим, что будет в ноябре на европаузе. Пока на 100% неясно, пройдёт ли Евротур. Если игроков из сборной Финляндии не вызовут в сборную, то они смогут играть во время евробрейка. Аналогичная ситуация с «Барысом». Мы рассчитываем, что будет время.

Мы должны сделать всё, чтобы чемпионат прошёл гладко. В Казахстане такая ситуация, что их молодёжный клуб не участвует в МХЛ. У нас информация, что у них полсостава заболевших. По закону Казахстана команду посадили на двухнедельный карантин. Поэтому матчи перенесены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Президент КХЛ: пытаемся сократить действие карантина у «Йокерита»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020