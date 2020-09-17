КХЛ сделала заявление по поводу отмены матча «Сочи» — «Локомотив»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену матча регулярного чемпионата между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом».

«Матч № 72 между ХК «Сочи» и ХК «Локомотив» не состоится. Подробные разъяснения по ситуации лига предоставит после получения всех необходимых официальных документов», — говорится в сообщении лиги.

Ранее «Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов — защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона. Также ярославский клуб продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября.

Матч «Сочи» — «Локомотив» должен был пройти в Сочи сегодня, 17 сентября. В нынешнем сезоне команда Андрея Скабелки одержала четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.