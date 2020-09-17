КХЛ сделала заявление по поводу отмены матча «Сочи» — «Локомотив»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену матча регулярного чемпионата между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом».
«Матч № 72 между ХК «Сочи» и ХК «Локомотив» не состоится. Подробные разъяснения по ситуации лига предоставит после получения всех необходимых официальных документов», — говорится в сообщении лиги.
Ранее «Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов — защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона. Также ярославский клуб продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября.
Матч «Сочи» — «Локомотив» должен был пройти в Сочи сегодня, 17 сентября. В нынешнем сезоне команда Андрея Скабелки одержала четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
- 17 сентября 2020
-
17:59
-
17:41
-
17:34
-
16:40
-
16:21
-
15:48
-
15:40
-
15:36
-
15:34
-
15:31
-
15:25
-
15:23
-
15:16
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:43
-
14:41
-
14:33
-
14:22
-
14:11
-
13:55
-
13:21
-
12:58
-
12:56
-
12:45
-
12:23
-
12:01
-
11:36
-
11:07
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:45
-
10:20