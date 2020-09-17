КХЛ: три игрока «Локомотива» сдали первично положительные тесты на коронавирус

Континентальная хоккейная лига прокомментировала отмену матча регулярного чемпионата между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом».

«Проведённые накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трёх игроков ХК «Локомотив». Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно. При этом незадолго до начала игры с «Сочи» руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим «Локомотив» отказался выходить на матч с «Сочи».

«Локомотив» проведёт 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК «Локомотив». Лига проведёт дополнительное расследование данной ситуации», — говорится в сообщении лиги.