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Евгений Малкин и Илья Ковальчук присутствуют на матче «Спартак» — СКА

Евгений Малкин и Илья Ковальчук присутствуют на матче «Спартак» — СКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук посетили матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА (завершился первый период, счёт — 2:0 в пользу СКА).

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Спартака».

В прошедшем регулярном чемпионате Малкин принял участие в 55 матчах, записав на свой счёт 74 (25+49) очка при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафного времени. В плей-офф 34-летний россиянин провёл 4 матча и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «–3» и 6 минутах штрафного времени. В раунде плей-ин «Питтсбург» уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 1-3.

В ходе сезона-2019/2020 Ковальчук сменил «Лос-Анджелес Кингз» на «Монреаль», поскольку его контракт с «Кингз» был расторгнут. Перед дедлайном Ковальчука приобрёл «Вашингтон». «Столичные» в первом раунде плей-офф проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-4.

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