Брагин — о 2:0 со «Спартаком»: очень непростой матч, СКА не хватало свежести

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:0).

«Очень непростой матч, много сил затратили с Омском, поэтому нам не хватало свежести. Хороший первый период провели, а дальше была обоюдоострая игра с моментами. Ткачёв и в прошлом году доминировал. Даст бог, выйдет на прошлогодний уровень.

Аскаров удачно отыграл. Будем думать, но он заслуживает, чтобы играть. Вызвать Аскарова в национальную команду? Ну это всего один матч, нужна стабильность. Его уровень понятен, парень талантливый. Но у него молодёжный чемпионата мира. Думаю, он там будет играть.

Сложно сказать про молодых игроков. В отдельных матчах они неплохо играли, но в прошлом матче у них немного не получилось, поэтому решили разбить по звеньям. С работой всё придёт у них. Марченко первую половину матча адаптировался к первому звену, потом более уверенно и полезно действовал. Будем думать, останется ли он там дальше. У нас постоянно идёт ротация. Играют лучшие на данный момент.

Попробовать Мичкова в КХЛ? Рановато. Он не такой габаритный. Думаю, ещё годик, а там уже будем смотреть», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.