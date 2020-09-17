Лямся: возможно, «Ак Барс» — сильнейшая команда в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).

«Сегодня результат нас не устроил. Мы должны уважать счёт, но он не отражает всей картины, что происходила на льду. В хоккее важен каждый момент. Первые 10 минут мы действовали по плану, были заряжены, были готовы к игре. Однако потом начали играть намного хуже. В третьем периоде тоже начали здорово, но дальше что-то сломалось и это перестало нас устраивать. Хоккей — игра момента. Зарипов — настоящий мастер, забил важный гол и привёл команду к победе.

Тактический провал? «Ак Барс», возможно, сильнейшая команда в лиге, у них очень крутая защита и прочие аспекты. Мы играли на выезде, и наша выездная модель подразумевает броски с входа в зону, вбросы шайбы, однако мы играли в умный хоккей, действовали вполне нормально. Сегодня этого не хватило, потому что мы играли против сильных ребят, для нас это вызов, мы должны работать над тем, чтобы забивать голы таким мастерам.

Вбрасывания? Азеведо прекрасно работает на точке вбрасывания, что касается наших вбрасываний, будем работать над этим компонентом.

Игра в меньшинстве? Согласен, нам нужно улучшать этот компонент. Что касается голов соперника, один из них пришёл из ниоткуда. Мы играем агрессивно в меньшинстве, но пропустили слишком легкие голы. Сегодня не удалось защитить ворота.

Сошников? Травма у него. Мухамадуллин в большинстве? Ларсен — сильнейший защитник лиги, Шакир Мухамадуллин сейчас получает ту самую взрослую ответственность, чтобы испытать себя на новом уровне. Выпала хорошая возможность проверить его навыки.

Игра была достаточно равной, несмотря на счёт. Соперники играли близко по моментам. Что касается реализации моментов остальными ребятами, не только иностранцами, об этом не переживаю, потому что мы создавали моменты, у нас не получилось их реализовать. Мы должны искать ключи к таким защитным построениям и делать выводы», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.