Галиев: Зарипов — большой мастер, легенда. Он каждого делает лучше, ведя за собой

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).
«Сегодня, как и ожидалось, хороший матч, на высоких скоростях. Много силовой борьбы. Сначала выстояли одно удаление, но во втором пропустили. Несмотря на это, не опустили голову, начали работать. Но молодцы – проявили характер, дожали во втором периоде. Данис забил такой важный гол, и в третьем периоде было спокойнее.
Баннер болельщиков с Зариповым? Настраивался на игру и не обратил внимания. Видел, что там пять кубков нарисовано и Данис полочку готовит. Даст бог, всё сложится. Он большой мастер, легенда русского хоккея. Лидер раздевалки, на льду — тоже. Думаю, он каждого делает лучше, ведя за собой.
Передача на Зарипова с подкидочкой? Шайба прыгала, не мог её просто выкинуть – был бы проброс. Пришлось так делать. Удачно, что всё так сложилось: краем взгляда увидел Даниса и накинул ему на ход. Чутьё подсказало, что надо остаться на льду, чтобы заработать плюсик. Он мастер игры один на один, это его хлеб. Спасибо ему за «+1».
На дерби всегда аншлаг. Приятно, что даже в таких условиях допускают 50% зрителей. Это безумная поддержка, мы любим, ценим и уважаем наших болельщиков. За баннеры перед матчами им спасибо», — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.
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