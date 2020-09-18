Яруллин: у «Ак Барса» нет задачи, чтобы Хартикайнен не забил. Наша цель – выиграть игру

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Настраивались серьёзно на крепкого соперника с сильными игроками. Надеюсь, болельщикам понравилась эта игра. И, главное, мы выиграли.

Послематчевое шоу с Азеведу? Мы так делаем после каждой победы уже второй год. А вообще ещё в прошлом году это началось. Он сам так делал, а потом и мне предложил остаться – я сделал это с удовольствием. Если это нравится нашим фанатам, то почему бы и нет. Нет ли мысли делать как «Каролина»? Ими это уже запатентовано. Смысл нам за ними повторять?

Почему не удаётся остановить Хартикайнена? У нас нет задачи, чтобы Хартикайнен не забил. Наша цель – выиграть игру, с чем мы сегодня справились. То, что забил Теэму, а не кто-то другой – не должно нас волновать. Вообще даже должны не пропускать.

Зарипов? Данис – мастер своего дела. Ему 39 лет, а он всё ещё играет на таком высоком уровне. Но самое главное – у него пять кубков. Не надо смотреть на личную статистику, потому что главная цель, это кубки. Он показывает, что он лучший в этом компоненте в этой лиге. У него, естественно, есть что брать и есть чему учиться», — приводит слова Яруллина пресс-служба клуба.