Никита Кучеров повторил рекорд лучшего бомбардира «Тампы» в Кубке Стэнли

27-летний российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся результативным баллом в 6-й игре финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2), близок к тому, чтобы установить историческое достижение, информирует NHL Public Relations в «твиттере».

Благодаря этому набранному очку, Никита Кучеров (6+20 в 19 играх) сравнялся с рекордом «Тампы» по результативности в Кубке Стэнли, установленным бывшим канадским центральным нападающим «Лайтнинг» Брэдом Ричардсом (12+14 в 23 играх) в 2004 году, когда «молнии» стали обладателями трофея.



Для российского нападающего это уже 26-е (6+20) набранное очко в 19 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Его показатель полезности составляет «+15». Благодаря этому ассисту Кучеров вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф НХЛ, опередив Брейдена Пойнта (25) и Натана Маккиннона из «Колорадо» (25).