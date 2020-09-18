Нападающий «Тампы» получил повреждение после жёсткого столкновения с игроком «Айлендерс»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча финальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3). Завершён 2-й период, счёт в матче – 1:1.

Незадолго до окончания 2-го периода 23-летний канадский центральный нападающий «Тампы» Энтони Чирелли получил повреждение и покинул лёд после жёсткого столкновения с американским форвардом «Айлендерс» Андерсом Ли в центре площадки. Отметим, что нарушения правил в этом эпизоде зафиксировано не было.

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В этом матче Чирелли отметился своим 6-м (2+4) набранным очком в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, отдав результативную передачу на гол Виктора Хедмана. Всего в НХЛ 23-летний игрок провёл 168 матчей, в которых набрал 94 (40+54) очка и заработал коэффициент полезности «+64».