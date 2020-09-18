Сергачёв отдал решающую передачу в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Решающую шайбу в матче забросил Энтони Чирелли, а в качестве ассистентов выступили Баркли Гудроу и Михаил Сергачёв. Для Сергачёва этот ассист стал шестым в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на его счету 8 (2+6) очков. На льду Сергачёв провёл 25 минут 10 секунд с показателем полезности "-1". Игрок выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2017 года, ранее он выступал за «Монреаль Канадиенс».