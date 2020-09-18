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Шесть россиян в финале Кубка Стэнли – второй результат в истории НХЛ

Шесть россиян в финале Кубка Стэнли – второй результат в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли

В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». На Востоке выиграть кубок могут три представителя «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. На Западе вышли в финал голкипер «Далласа» Антон Худобин и нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Как отмечается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей», шесть россиян в финале Кубка Стэнли – это второй результат в истории НХЛ.

Сезон-1997/1998 – 7 россиян
«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.
«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

Сезон-1999/2000 – 6 россиян
«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.
«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.

Сезон-2019/2020 – 6 россиян
«Тампа-Бэй»: Василевский, Сергачёв, Кучеров.
«Даллас»: Худобин, Гурьянов, Радулов.

Яркая реакция Андрея Василевского на победный гол «Тампы» в финале Восточной конференции
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