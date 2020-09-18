Видеообзор победы «Тампы» над «Айлендерс» в шестом матче финала Восточной конференции

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой «Тампы» в овертайме со счётом 2:1. Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Решающая шайба — на счету Энтони Чирелли, который отличился в овертайме. В финале команда Джона Купера встретится с «Даллас Старз». Подопечные Рика Боунесса в финале Западной конференции сломили сопротивление «Вегас Голден Найтс» (4-1). Таким образом, совершенно точно три российских игрока станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.